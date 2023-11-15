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09:33, 15 ноября 2023Россия

Появились подробности о сжегшей в печке ребенка после родов россиянке

Сжегшая в печке младенца жительница Приморья ранее была лишена родительских прав

Кадр: Telegram-канал СУ СК по Приморскому краю

Жительница Приморского края, которая сожгла в печке младенца сразу после родов, была лишена родительских прав в отношении двух детей. Такие подробности о женщине привел источник РИА Новости в силовых структурах.

«Женщина вела асоциальный образ жизни, злоупотребляет алкоголем. Лишена родительских прав на двоих детей 2008 и 2011 годов рождения», — уточнил собеседник.

В свою очередь, краевое управление Следственного комитета в Telegram-канале заявило о возбуждении уголовного дела. Там отметили, что при этом «каких-либо следов, свидетельствующих о рождении ребенка, не выявлено». Мать ребенка объяснила, что это связано с тем, что роды были преждевременные — они случились на пятом месяце беременности.

О случившемся в поселке Оленевод Приморского края стало известно 14 ноября. Соседи пожаловались на пропажу младенца, которого родила их односельчанка. Они и вызвали правоохранителей. На учете в медицинской организации россиянка не стояла.

Похожий случай произошел в Омской области. Там женщина тайно родила ребенка в парке и оставила его там, так как он оказался ей не нужен. Новорожденного без одежды заметила идущая на работу прохожая, которая и сообщила о находке в экстренные службы.

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      Анастасия Шейкина
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