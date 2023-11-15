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12:16, 15 ноября 2023Россия

Расправившегося с 14-летней школьницей на Урале подростка хотели отдать в опеку

Мать расправившегося со школьницей екатеринбуржца хотела отдать его в опеку

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

В Екатеринбурге мать подростка, который жестоко расправился с 14-летней школьницей и ее родительницей, после нового замужества хотела передать опеку над ним старшему сыну и дочери. Об этом сообщил Telegram-канал Ural Mash.

Женщина во время судебного заседания рассказала, что с сыном не конфликтовала, а если он уходил надолго, то созванивался с ней по видео.

Жительница Урала также пояснила, что юноша состоял на учете в подразделении по делам несовершеннолетних (ПДН) за причастность к грабежу. Он, по сведениям матери, не питал интереса к учебе и часто не являлся на занятия.

Россиянка поделилась, что недавно вышла замуж. Она планировала передать опеку старшему сыну и дочери, но готова была принимать участие в жизни младшего вместе с новым мужем. У екатеринбурженки проблемы со здоровьем: когда заседание закончилось, она разрыдалась и достала ингалятор. В зал суда ей вызывали бригаду медиков.

На заседании юношу взяли под стражу и отправили в СИЗО до 13 января 2024 года.

До этого подруга школьницы из Екатеринбурга отметила, что подозреваемый в расправе подросток бил ее из ревности к собственному брату.

14 ноября стало известно, что в Екатеринбурге юноша расправился с 14-летней подругой и ее матерью.

Подростки состояли в романтических отношениях три месяца. Юноша заподозрил возлюбленную в измене и нанес ей несколько ударов ножом в ее квартире, затем дождался мать подруги с работы и также забил ее. После преступления школьник выкрал банковскую карту женщины, снял с нее 20 тысяч рублей и пошел их тратить, позвав приятеля. Тому он поведал о произошедшем, однако товарищ не стал молчать и передал все о преступлении старшему брату подростка.

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      Анна Щербакова
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