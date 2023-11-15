Российский бодибилдер рассказал о девяти видах допинга в своей пробе

Бодибилдер Герасимов о девяти видах допинга в пробе: быть рекордсменом приятно

Российский бодибилдер Антон Герасимов рассказал о девяти видах допинга в своей пробе. Слова атлета приводит Sports.ru.

«Девять видов допинга в одной пробе — рекорд? Быть рекордсменом всегда приятно. Но вообще, если изучить отчеты Российского антидопингового агентства (РУСАДА), можно увидеть: ежегодно дисквалифицируют большое количество спортсменов», — заявил Герасимов. Он добавил, что в бодибилдинге, как в спорте высших достижений, не обойтись без «поддержки».

«По поводу девяти препаратов. Если посмотреть, то три из них — диуретики, они нужны, чтобы убрать лишнюю жидкость, а один — для снижения побочных действий. Но, увы, СМИ проще не уточнять, а написать именно так», — резюмировал бодибилдер.

В мае этого года Герасимов выиграл соревнования Arnold Classic Africa в ЮАР среди любителей и стал четвертым среди профессионалов в тяжелом весе. В его допинг-пробе были обнаружены девять запрещенных препаратов, среди которых три диуретика и несколько стероидов: оксандролон, станозолол, дростанолон, метенолон, тренболон. Его дисквалифицировали на шесть лет.