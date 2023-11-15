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22:06, 15 ноября 2023Мир

В Эстонии увидели связь между повреждениями Balticconnector и «Северным потоком»

ERR: Balticconnector повредили рядом с нитками газопровода «Северный поток»
Сюжет«Северный поток-1»:

Фото: Finnish Border Guard / Reuters

Место повреждения трубопровода Balticconnector между Эстонией и Финляндией находится рядом с российским газопроводом «Северный поток». На это указал портал ERR со ссылкой на эстонскую энергетическую компанию Elering.

Поясняется, что целостность Balticconnector была нарушена между двумя нитками A и B «Северного потока-1». Расстояние между ними составляет 900 метров, ближе всего точка разрыва находится к нитке А. «Этот факт до сих пор был неизвестен общественности», — утверждает СМИ.

Давление на участке магистрали Balticconnector между Финляндией и Эстонией резко упало в ночь на 8 октября, после чего клапаны трубопровода перекрыли. Позже финские следовали заявили, что причиной утечки стало внешнее воздействие, а не взрыв, как предполагалось ранее.

После этого представители Центрального бюро криминальной полиции Финляндии заподозрили в причастности к ЧП судно Newnew Polar Bear, следовавшее под флагом Гонконга.

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