Шведские лыжники пожаловались на низкие призовые на внутренних соревнованиях

Шведские лыжники пожаловались на низкие призовые в стране. Об этом сообщает SVT.

«За шестое место в гонке мне дали ящик рыбы и две сосиски», — рассказал лыжник Симон Андерссон. Он подчеркнул, что этим невозможно заплатить за квартиру. Карл-Юхан Вестберг заявил, что федерация плохо выполняет свою работу, не понимая, как мало получают спортсмены.

В сезоне-2023/2024 призовые на внутренних соревнованиях в Швеции составляли 1500 крон за победу (12 600 рублей), 1000 крон — за второе место (8400 рублей) и 500 крон — за третье (4200 рублей). Российские лыжники в текущем сезоне получат 100 тысяч рублей за победу в гонке Кубка России, 80 тысяч — за второе место и 60 тысяч — за третье.

25 октября стало известно, что совет Международной федерации лыжных гонок и сноуборда (FIS) продлил санкции в отношении российских спортсменов. Впервые ограничения на выступление россиян на международных лыжных турнирах были наложены в марте 2022 года.