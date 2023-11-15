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15:50, 15 ноября 2023Спорт

В ПКР рассказали об условиях допуска россиян на Игры-2024

В ПКР заявили, что от россиян не требуют осуждения СВО для допуска на Игры-2024

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков рассказал об условиях допуска отечественных спортсменов на Паралимпийские игры-2024. Его слова передает ТАСС.

«Слава богу, нет требования осудить СВО, все остальные выполнить реально. Если ребята пройдут отбор, то они выступят на Паралимпиаде в Париже», — заявил Рожков.

29 сентября Международный паралимпийский комитет (МПК) объявил о допуске российских спортсменов к Играм-2024 в Париже. В турнире смогут принять участие индивидуальные атлеты в нейтральном статусе.

В прошлом году МПК не допустил российских спортсменов к соревнованиям на Играх-2022. Изначально спортсменам разрешили выступать в нейтральном статусе, но затем решение изменили.

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      Андрей Стрельцов
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