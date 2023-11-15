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19:24, 15 ноября 2023Моя страна

В российском городе высадят похожие на канареек цветы

В Зеленоградске появятся похожие на канареек магнолии

Фото: AnnaNel / Shutterstock / Fotodom

В Зеленоградске в Калининградской области высадят цветы, похожие на канареек. Об этом сообщает «КП-Калининград» со ссылкой на администрацию Зеленоградского округа.

Цветы появятся в модульных металлических клумбах, установленных в рамках проекта по благоустройству и ремонту центральной части города «Янтарное ожерелье». В настоящее время работы завершены на 95 процентов.

Как отмечают в администрации, в городе высадят магнолию бруклинскую Yellow Bird. Эти желтые цветы похожи на маленьких птиц, из-за чего их сравнивают с канарейками.

Ранее сообщалось, что на побережье Анапы и Сочи при поддержке Сбера прошли эко-субботники, приуроченные к Международному дню Черного моря. В рамках мероприятий волонтеры банка, учащиеся местных школ и студенты собрали более 30 мешков отходов.

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      Алиса Удовик
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