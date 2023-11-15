Женщинам подсказали способ вернуть сексуальное желание после рождения ребенка

Сексолог Тара Сувиняттичайпорн (Tara Suwinyattichaiporn) подсказала три шага, которые помогут женщинам вернуть сексуальное влечение после рождения ребенка. Ее мнение приводит издание Women's Health.

Для восстановления либидо специалистка посоветовала женщинам в первую очередь позаботиться о здоровье. По ее мнению, желание близости вернется, если привести в порядок тело: соблюдать режим сна, правильно питаться и заниматься спортом или йогой.

Вторым важным шагом для возвращения сексуального желания после родов Сувиняттичайпорн назвала стабилизацию эмоционального состояния. Для этого она предложила медитировать и делать дыхательные упражнения. «Глубоко дышите, визуализируя страстный сексуальный контакт», — объяснила сексолог.

Кроме того, по мнению специалистки, вернуть страсть в отношения можно, если чаще общаться с партнером на отвлеченные от быта темы. Она посоветовала пойти вместе на свидание или начать эротическую переписку.

Ранее сексолог Олег Шевченко посоветовал мужчинам есть тыквенные семечки для поддержания сексуального здоровья и либидо. Он отметил, что в них содержатся нужные для мужчин витамины и микроэлементы.