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07:09, 17 ноября 2023Забота о себе

Женщинам подсказали способ вернуть сексуальное желание после рождения ребенка

Фото: George Rudy / Shutterstock / Fotodom

Сексолог Тара Сувиняттичайпорн (Tara Suwinyattichaiporn) подсказала три шага, которые помогут женщинам вернуть сексуальное влечение после рождения ребенка. Ее мнение приводит издание Women's Health.

Для восстановления либидо специалистка посоветовала женщинам в первую очередь позаботиться о здоровье. По ее мнению, желание близости вернется, если привести в порядок тело: соблюдать режим сна, правильно питаться и заниматься спортом или йогой.

Вторым важным шагом для возвращения сексуального желания после родов Сувиняттичайпорн назвала стабилизацию эмоционального состояния. Для этого она предложила медитировать и делать дыхательные упражнения. «Глубоко дышите, визуализируя страстный сексуальный контакт», — объяснила сексолог.

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Кроме того, по мнению специалистки, вернуть страсть в отношения можно, если чаще общаться с партнером на отвлеченные от быта темы. Она посоветовала пойти вместе на свидание или начать эротическую переписку.

Ранее сексолог Олег Шевченко посоветовал мужчинам есть тыквенные семечки для поддержания сексуального здоровья и либидо. Он отметил, что в них содержатся нужные для мужчин витамины и микроэлементы.

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      Екатерина Улитина
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