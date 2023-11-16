В россиянах-банкротах увидели позитив для экономики

Замдиректора ЦСР: россияне-банкроты смогут с уверенностью смотреть в будущее

Упрощение процедуры банкротства позволит гражданам проще списывать долги и даст им возможность с уверенностью смотреть в будущее. Позитив для российской экономики увидел заместитель генерального директора ЦСР Борис Копейкин, его слова приводит газета «Известия».

По данным Федресурса, после упрощения внесудебного банкротства популярность процедуры выросла на четверть. С октября по ноябрь число подавших заявки на списание долгов по упрощенной схеме, увеличилось с 30 до 38 человек в день. Среднее количество дел достигло максимального уровня с сентября 2020 года заявил гендиректор ведомства Алексей Юхнин.

«В январе–октябре этого года количество внесудебных банкротств граждан выросло в 1,7 раз к такому же периоду 2022-го. По итогам года мы увидим рост в 1,8–2 раза в связи с востребованностью бесплатного механизма и благодаря доступу к ней новых категорий должников», — добавил глава Федресурса.

С 3 ноября вступили в силу поправки в закон о несостоятельности, которые смягчают критерии допуска физлиц к процедуре банкротства. Теперь россияне с долгами от 25 тысяч до миллиона рублей могут банкротиться без суда. Также под эту меру попалипенсионеры и получатели пособий — ранее их выплаты считались постоянным доходом.

Как заявил Копейкин, рост числа обанкротившихся «по упрощенке» граждан не говорит о нестабильности в финансовой системе, так как проблемы у заемщиков уже накопились, и они не способны решить их самостоятельно. При этом с точки зрения экономики, увеличение количества списавших долги россиян приведет к тому, что «больше людей будет с уверенностью смотреть в будущее», добавил он.

С 2023 года банкротами были признаны почти 250 тысяч россиян — треть количества за предыдущие семь лет. В сентябре число финансово несостоятельных граждан превысило миллион человек. Эксперт проекта «За права заемщиков» Народного фронта Михаил Алексеев предположил, что непростая финансово-экономическая ситуация в стране в ближайшие годы обеспечит дальнейший рост числа заявлений.