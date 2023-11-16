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14:26, 16 ноября 2023Забота о себе

Назван способ сделать лапшу быстрого приготовления полезной

Диетолог Круглова: овощи и мясо сделают лапшу быстрого приготовления полезнее

Фото: Unsplash

Если в лапшу быстрого приготовления добавить овощи, зелень, отварное мясо курицы или индейки, то блюдо станет более полезным. Об этом рассказала диетолог Наталья Круглова в беседе с News.ru.

Круглова отметила, что сама по себе лапша быстрого приготовления не причинит явного вреда организму, главный ее недостаток — отсутствие в составе витаминов и других полезных веществ. Приправы к лапше она назвала также относительно безопасными. «Они не несут особого вреда, кроме стимулирования аппетита, когда хочется есть еще и еще», — говорит диетолог.

По словам Кругловой, хороший способ сделать лапшу быстрого приготовления полезной пищей — добавить в нее овощей, зелени, листьев салата, а также источников белка: яйца, нежирный сыр, отварное мясо курицы или индейки. При этом диетолог предупредила, что злоупотреблять не нужно даже полезной версией этого блюда.

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Ранее Наталья Круглова подсказала способ сделать полезнее пельмени. Она посоветовала подавать блюдо с салатами или овощными супами.

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      Екатерина Улитина
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