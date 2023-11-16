Назван способ сделать лапшу быстрого приготовления полезной

Диетолог Круглова: овощи и мясо сделают лапшу быстрого приготовления полезнее

Если в лапшу быстрого приготовления добавить овощи, зелень, отварное мясо курицы или индейки, то блюдо станет более полезным. Об этом рассказала диетолог Наталья Круглова в беседе с News.ru.

Круглова отметила, что сама по себе лапша быстрого приготовления не причинит явного вреда организму, главный ее недостаток — отсутствие в составе витаминов и других полезных веществ. Приправы к лапше она назвала также относительно безопасными. «Они не несут особого вреда, кроме стимулирования аппетита, когда хочется есть еще и еще», — говорит диетолог.

По словам Кругловой, хороший способ сделать лапшу быстрого приготовления полезной пищей — добавить в нее овощей, зелени, листьев салата, а также источников белка: яйца, нежирный сыр, отварное мясо курицы или индейки. При этом диетолог предупредила, что злоупотреблять не нужно даже полезной версией этого блюда.

Ранее Наталья Круглова подсказала способ сделать полезнее пельмени. Она посоветовала подавать блюдо с салатами или овощными супами.