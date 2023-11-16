Прогулка пары амурских тигрят попала на видео

В Приморье фотоловушка сняла прогулку двух юных амурских тигрят

Двух амурских тигрят сняли на видео во время прогулки. Соответствующие кадры фотоловушки опубликовал приморский национальный парк «Земля леопарда» во «ВКонтакте».

На кадры попало, как пара юных хищников обследует территорию и старательно обнюхивают землю.

«Одному исследовать этот мир любопытно, но когда у тебя есть брат или сестра… Будто и дорога становится короче, и путешествия увлекательнее», — говорится в подписи к посту.

В учреждении уточнили, что эти тигрята еще следуют за своей матерью. Тигрица будет охотиться вместе с ними в течение первых нескольких лет жизни, пока они не достигнут половой зрелости.

Ранее сообщалось, что повзрослевший тигренок отказался вступать в самостоятельную жизнь и вернулся к тигрице-матери Желтобокой, выследив ее в тайге. Подобное явление было зафиксировано в лесоохотничьем хозяйстве «Дурминское» в Хабаровске.