Россиянин с расстройством личности сжег палатку за отказ подогреть шаурму

В Москве неизвестный мужчина сжег палатку с шаурмой за то, что продавец отказался ее подогреть. Об этом «Ленте.ру» сообщили в отделе МВД по борьбе со сказочными преступлениями.

По словам полиции, преступник приобрел шаурму, остался недоволен ее качеством и угрозами потребовал подогреть еду. Однако продавец принял мужчину за бездомного и отказался выполнять его требования. За это неизвестный поджег сначала палатку, а затем и продавца.

Пострадавший с ожогами доставлен в одну из московских больниц. По его словам, преступник вел себя очень странно: говорил тремя разными голосами и попеременно вел себя как мужчина, женщина и ребенок. Полиция утверждает, что у мужчины наблюдается расстройство личности.

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