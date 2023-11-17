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18:24, 17 ноября 2023Мир

Кремль назвал большой ошибкой действия Финляндии на границе с Россией

Песков: власти Финляндии пошли по пути разрушения отношений с Россией

Фото: Vesa Moilanen / Globallookpress.com

Власти Финляндии пошли по пути разрушения двусторонних отношений с Россией, Москва выражает сожаление в связи с этим и считает, что это большая ошибка. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

«[В данном случае можно] только выразить глубокое сожаление в связи с тем, что финские власти пошли по пути разрушения двусторонних отношений. У нас не было повода для какой-то конфронтации. Сейчас они избрали этот путь. С нашей точки зрения, это большая ошибка», — прокомментировал Песков тему закрытия финских переходов на российско-финской границе.

Пресс-секретарь напомнил, что в новейшей истории Россия никогда не угрожала существованию и независимости Финляндии, а лишь старалась строить взаимовыгодные отношения.

Ранее стало известно, что Финляндия поставит заграждения на контрольно-пропускных пунктах на границе с Россией в полночь 18 ноября. Власти скандинавской страны решили закрыть четыре из девяти КПП в ответ на наплыв беженцев через восточную границу.

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      Виктория Кондратьева
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