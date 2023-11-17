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13:44, 17 ноября 2023Наука и техника

Реакторы крейсера «Адмирал Нахимов» запустят в ноябре

ТАСС: физический пуск реакторов ТАРКР «Адмирал Нахимов» состоится в конце ноября

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Физический пуск ядерных реакторов тяжелого атомного ракетного крейсера (ТАРКР) «Адмирал Нахимов» проекта 1144.2М «Орлан» в рамках ремонта и модернизации на «Севмаше» планируют осуществить в конце ноября. Об этом со ссылкой на источник в российской кораблестроительной отрасли сообщает ТАСС.

«Физический пуск двух атомных реакторов "Адмирала Нахимова" может состояться в третьей декаде ноября», — сказал собеседник агентства.

ТАСС подчеркивает, что не располагает официальным подтверждением этой информации.

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Тяжелый крейсер «Адмирал Нахимов» вступил в строй в 1988 году. С 1999 года корабль находится на ремонте и модернизации, но реальные работы ведут с 2013 года. Изначально ТАРКР нес 20 противокорабельных ракет П-700 «Гранит». В состав энергетической установки «Адмирала Нахимова» входит два реактора типа КН-3 мощностью 150 мегаватт.

В августе генеральный директор «Севмаша» Михаил Будниченко сообщил, что модернизированный ТАРКР «Адмирал Нахимов» после передачи флоту прослужит минимум 30 лет.

В июне глава «Севмаша» рассказал, что «Адмирал Нахимов» может выйти на испытания в декабре или с началом навигации в мае следующего года.

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