Россиянин раскрыл цены на алкоголь в Северной Корее

Российский тревел-блогер и путешественник побывал в Северной Корее и раскрыл цены на алкоголь в местных магазинах в личном блоге на платформе «Дзен».

Автор публикации отметил, что самым дешевым алкогольным напитком оказалась традиционная корейская водка соджу. «В ней 37,5 градуса, делают ее из риса, распределяют в составе продуктовых пайков в дополнение к зарплате, продают в максимально дешевой пластиковой таре, — написал он. — Цена 38 рублей за 0,5 литра. В стекле такая же водка стоит дороже».

По словам россиянина, во многих туристических местах продают соджу на женьшене. При этом местные жители такой напиток не пьют: дорого и бессмысленно, они называют его продуктом «для приезжих». «Его стоимость уже заметно выше: от 6 до 12 долларов (от 536 до 1000 рублей), — добавил он. — Российская и псевдороссийская водка стоит от 9,5 до 12,5 долларов или примерно от 900 до 1,2 тысячи рублей».

Путешественник подчеркнул, что виски в КНДР стоит дороже — от 2 до 5 тысяч рублей. Разлитое в России пиво Haineken — 2,2 доллара за бутылку — около 200 рублей. За немецкое пиво придется заплатить уже 4 доллара — Немецкое пиво Franzichaner — 4 доллара или 360 рублей.

Ранее тревел-блогер побывал в КНДР и удивился ценам в местных магазинах. Так, килограмм гречки в Северной Корее стоит 392 рубля, риса — 75 рублей, овсянки — 101 рубль, а полуторалитровая пластиковая бутылка молока обойдется в 153 рубля.