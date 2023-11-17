Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
07:45, 17 ноября 2023Путешествия

Россиянин раскрыл цены на алкоголь в Северной Корее

Фото: Kin Cheung / AP

Российский тревел-блогер и путешественник побывал в Северной Корее и раскрыл цены на алкоголь в местных магазинах в личном блоге на платформе «Дзен».

Автор публикации отметил, что самым дешевым алкогольным напитком оказалась традиционная корейская водка соджу. «В ней 37,5 градуса, делают ее из риса, распределяют в составе продуктовых пайков в дополнение к зарплате, продают в максимально дешевой пластиковой таре, — написал он. — Цена 38 рублей за 0,5 литра. В стекле такая же водка стоит дороже».

По словам россиянина, во многих туристических местах продают соджу на женьшене. При этом местные жители такой напиток не пьют: дорого и бессмысленно, они называют его продуктом «для приезжих». «Его стоимость уже заметно выше: от 6 до 12 долларов (от 536 до 1000 рублей), — добавил он. — Российская и псевдороссийская водка стоит от 9,5 до 12,5 долларов или примерно от 900 до 1,2 тысячи рублей».

Материалы по теме:
«Скорее всего за нами следят» Ей удалось попасть в самую закрытую страну мира: Северная Корея глазами россиянки
«Скорее всего за нами следят»Ей удалось попасть в самую закрытую страну мира: Северная Корея глазами россиянки
19 августа 2019
«Здесь проходят настоящие вечеринки» Ночная жизнь, веселье и серфинг: почему российскому туристу надо ехать в Южную Корею
«Здесь проходят настоящие вечеринки»Ночная жизнь, веселье и серфинг: почему российскому туристу надо ехать в Южную Корею
Промо
4 сентября 2020

Путешественник подчеркнул, что виски в КНДР стоит дороже — от 2 до 5 тысяч рублей. Разлитое в России пиво Haineken — 2,2 доллара за бутылку — около 200 рублей. За немецкое пиво придется заплатить уже 4 доллара — Немецкое пиво Franzichaner — 4 доллара или 360 рублей.

Ранее тревел-блогер побывал в КНДР и удивился ценам в местных магазинах. Так, килограмм гречки в Северной Корее стоит 392 рубля, риса — 75 рублей, овсянки — 101 рубль, а полуторалитровая пластиковая бутылка молока обойдется в 153 рубля.

Что думаешь? Оцени!
      Фариза Бацазова
      Обсудить
      Последние новости

      «Это ярмо и для нас, и для наших детей» Известный актер и боец ВСУ выступил против военного захвата Крыма и Донбасса

      Стало известно о массовой отмене и задержке рейсов в аэропортах Москвы

      Минобороны сообщило об уничтожении трех беспилотников ВСУ в российском регионе

      В Чехии опломбировали часть принадлежащей России недвижимости

      Месси схватил за горло игрока сборной Уругвая в матче отбора ЧМ‑2026

      Украинские беспилотники уничтожили в Смоленской области

      Названа самая опасная рыба для пожилых людей

      51-летняя Гвинет Пэлтроу повторила культовый образ 1999 года для рекламы

      В ЛНР сообщили о резком росте потерь ВСУ на краснолиманском направлении

      Власти пообещали пострадавшим от обрушения дома астраханцам временное жилье

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости