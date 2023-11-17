В Северной Осетии пройдет сельскохозяйственная ярмарка

«15-й Регион»: в Северной Осетии в ноябре состоится сельскохозяйственная ярмарка

В Северной Осетии состоится предпраздничная сельскохозяйственная ярмарка. Об этом пишет портал «15-й Регион» со ссылкой на региональное министерство сельского хозяйства и продовольствия.

Мероприятие пройдет 18 ноября. По данным издания, республиканские сельхозтоваропроизводители представят на ярмарке экологически чистую продукцию по оптовым ценам.

Отмечается, что на мероприятие смогут попасть все желающие.

Ранее в ноябре в Северной Осетии открылся фестиваль историко-документального кино. В течение двух дней жители и гости республики смогут увидеть восемь картин, посвященных различным историческим событиям, в частности Великой Отечественной войне.