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17:08, 17 ноября 2023Моя страна

В Северной Осетии пройдет сельскохозяйственная ярмарка

«15-й Регион»: в Северной Осетии в ноябре состоится сельскохозяйственная ярмарка

Фото: Peter Wendt / Unsplash

В Северной Осетии состоится предпраздничная сельскохозяйственная ярмарка. Об этом пишет портал «15-й Регион» со ссылкой на региональное министерство сельского хозяйства и продовольствия.

Мероприятие пройдет 18 ноября. По данным издания, республиканские сельхозтоваропроизводители представят на ярмарке экологически чистую продукцию по оптовым ценам.

Отмечается, что на мероприятие смогут попасть все желающие.

Ранее в ноябре в Северной Осетии открылся фестиваль историко-документального кино. В течение двух дней жители и гости республики смогут увидеть восемь картин, посвященных различным историческим событиям, в частности Великой Отечественной войне.

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      Фариза Бацазова
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