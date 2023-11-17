В WADA заявили, что Россия не имеет права организовывать Игры дружбы. Что ответили в Москве?

Гендиректор WADA Ниггли заявил, что Россия не имеет права проводить Игры дружбы

Генеральный директор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Оливье Ниггли заявил, что Россия не имеет права организовывать Всемирные игры дружбы, поскольку Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) лишено статуса соответствия.

Он отметил, что соревнования собираются проводить не в рамках мирового спорта. По словам чиновника, их организацией занимается президент федерации, лишенной признания Международного олимпийского комитета (МОК).

Многих деталей мы не знаем, но считаем, что надо привлечь внимание к этому мероприятию с точки зрения антидопинга. Оно будет организовано страной, антидопинговая система которой не соответствует кодексу. Кроме того, по кодексу страна, чье антидопинговое агентство лишено статуса соответствия, не имеет права организовывать крупные соревнования Оливье Ниггли гендиректор WADA

Ниггли добавил, что следить за проведением Игр дружбы невозможно, если не будет задействован AIU (Независимый орган по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике). Он подчеркнул, что атлетов таким образом не обеспечат системой справедливости.

19 октября президент России Владимир Путин постановил провести Всемирные игры дружбы. Турнир пройдет в Москве и Екатеринбурге в 2024 году.

Отмечается, что это решение принято в целях обеспечения гарантированного свободного доступа российских спортсменов и спортивных организаций к международной спортивной деятельности, развития новых форматов международного спортивного сотрудничества.

В МИД ответили на заявление WADA

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на заявление гендиректора WADA, подчеркнув, что страна проведет соревнования на высоком уровне.

Рекомендую Оливье Ниггли заняться вопросом соответствия допинговым стандартам включенных в международные соревнования по линии МОК трансгендеров, накачанных гормонами. А Игры дружбы Россия проведет на высоком уровне в соответствии с имеющимися международными нормами Мария Захарова официальный представитель МИД России

Ранее Захарова призвала Международный олимпийский комитет восстановить в правах атлетов из России и Белоруссии и вернуть их на турниры. «РФ решительно требует от МОК отказа от двойных стандартов», — заявила она.

28 марта МОК рекомендовал допустить к соревнованиям в нейтральном статусе белорусов и россиян, не поддерживавших спецоперацию на Украине. При этом атлетов из России и Белоруссии, связанных с вооруженными силами или органами безопасности своих стран, рекомендуется отстранить от участия в стартах.

В Госдуме предложили подать иск против WADA

Депутат Госдумы Евгений Ревенко в Telegram-канале предложил подать иск против WADA, поскольку агентство не имеет права не восстанавливать РУСАДА, поскольку Россия полностью выполнила решение спортивного арбитражного суда (CAS).

Парламентарий подчеркнул, что страна имеет право проводить Всемирные игры дружбы, несмотря на заявления Международного олимпийского комитета и WADA. Он напомнил, что государство имеет опыт проведения масштабных международных соревнований, в том числе зимних Олимпийских игр в Сочи в 2014 году и чемпионата мира по футболу в 2018 году, а в Екатеринбурге уже сформирована новейшая спортивная база.

Мы проведем. Спокойно, уверенно и объединяюще. И будем лучшими Евгений Ревенко депутат Госдумы

Ревенко выразил уверенность, что на игры приедут зарубежные спортсмены, особенно в связи с большими вопросами к Парижу, где пройдут летние Олимпийские игры 2024 года, в части обеспечения безопасности на фоне нестабильности на Ближнем Востоке и позиции Запада по отношению к этому конфликту.

МОК рекомендовал спортсменам отказаться от участия в Играх дружбы

15 ноября Международный олимпийский комитет порекомендовал Национальным олимпийским комитетам (НОК) отказаться от участия во Всемирных играх дружбы в России. Об этом заявил директор департамента МОК по связям с НОК Джеймс Маклеод.

Он посоветовал проявлять осторожность в отношении этой инициативы, отметив, что любое участие в соревнованиях противоречило бы не только рекомендациям исполкома комитета, но и сохранению независимости и автономности спорта.

В оргкомитете Всемирных игр дружбы выразили удивление позицией МОК. Так отметили, что никогда не стремились к конфронтации с комитетом или созданию соревнований в противовес олимпийскому движению, передает РИА Новости.

Для российских спортсменов, которые отлучены от крупных международных соревнований, Всемирные игры дружбы призваны стать важнейшим спортивным событием последних лет и дают возможность соревноваться в рамках представительного международного спортивного форума с сильнейшими иностранными атлетами, а также обеспечить мотивацию и поддержку для продолжения активной профессиональной карьеры оргкомитет Всемирных игр дружбы

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков не согласился с позицией МОК, отметив, что буква «М» в аббревиатуре не означает монополию на спортивный мир, а форматы соревнований могут быть разные и вне контекста комитета.

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер назвала призыв МОК ожидаемым. По ее словам, с самого начала было понятно, что комитет будет придерживаться подобной политики в отношении игр, «на которые спортсмены приедут просто выступать и получать достойные призовые, а не устраивать какие-то политические демонстрации».