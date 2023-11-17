БДК «Владимир Андреев» передадут ВМФ России в 2024 году

ТАСС: БДК «Владимир Андреев» проекта 11711 передадут ВМФ России в 2024 году

Большой десантный корабль (БДК) «Владимир Андреев» проекта 11711, строящийся на Прибалтийском судостроительном заводе «Янтарь», передадут Военно-морскому флоту (ВМФ) России в следующем году. Об этом со ссылкой на источник в кораблестроительной отрасли сообщает ТАСС.

«"Владимир Андреев" на данный момент находится на стапелях, до конца года на объекте предстоит выполнить ряд производственных задач. Корабль будет спущен на воду, приступит к ходовым испытаниям и [будет] передан в состав ВМФ до конца 2024 года», — сказал собеседник агентства.

ТАСС подчеркивает, что не располагает официальным подтверждением этой информации.

В 2019 году на заводе «Янтарь» заложили БДК «Владимир Андреев» и «Василий Трушин», которые строят по измененному проекту. Считается, что полное водоизмещение кораблей будет увеличено до восьми тысяч тонн. Построенные по базовому проекту БДК способны вмещать до 13 танков, или до 300 десантников.

В июле ТАСС со ссылкой на источник в военно-морской сфере сообщил, что строящиеся универсальные десантные корабли-вертолетоносцы проекта 23900 «Иван Рогов» и «Митрофан Москаленко» примут на борт палубные вертолеты перед сдаточными испытаниями.