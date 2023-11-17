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20:15, 17 ноября 2023Экономика

Финляндия прекратит ввоз одной продукции из России

Финляндия полностью прекратит ввоз продуктов животного происхождения из РФ

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

С 18 ноября Финляндия полностью прекращает ввоз и транзит животных, а также продуктов животного происхождения из России. Об этом сообщает Продовольственное агентство страны, передает РИА Новости.

«В связи с закрытием пункта пограничного контроля Ваалимаа транзитные грузы животного происхождения не могут пройти через Ваалимаа, пока граница закрыта», — указало агентство. Организация будет сообщать о дальнейших изменениях.

Ограничения продлятся до 18 февраля. О закрытии четырех КПП на границе с Россией — Ваалимаа, Нуйямаа, Иматра и Ниирала — стало известно 16 ноября. Такое решение власти страны приняли из-за ухудшения миграционной обстановки.

17 ноября появилась информация, что Финляндия поставит заграждения на контрольно-пропускных пунктах на границе с Россией в полночь 18 ноября. Жители страны выступили против меры — соответствующую петицию подписали более пяти тысяч человек. Среди них есть граждане России, Финляндии, Чехии, Норвегии и других стран.

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      Мария Грушко
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