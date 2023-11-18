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18:50, 18 ноября 2023Спорт

Французский фигурист восхитился олимпийской программой Валиевой

Француз Аймо восхитился олимпийской программой россиянки Валиевой под «Болеро»

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Французский фигурист Кевин Аймо выразил восхищение олимпийской программой россиянки Камилы Валиевой. Его слова приводит Sports.ru.

Аймо, выбравший в текущем сезоне для произвольной программы «Болеро» Мориса Равеля, рассказал, что боялся кататься под эту музыкальную композицию. Он отметил, что многие фигуристы, в том числе английская танцевальная пара Джейн Торвилл и Кристофер Дин, а также итальянка Каролина Костнер, прекрасно выступали под нее.

«Наверное, это прозвучит для кого-то неожиданно сейчас, но у Камилы Валиевой тоже была прекрасная, просто невероятная олимпийская программа под "Болеро"», — добавил Аймо.

Валиева дважды презентовала произвольную программу под «Болеро» на Олимпийских играх-2022 в Пекине. Вместе со сборной России она завоевала золото командного турнира, однако команда не была награждена из-за допингового скандала с ее участием. При этом Валиевой позволили участвовать в индивидуальном турнире, где фигуристка заняла четвертое место.

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      Дарья Коршунова
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