Французский фигурист восхитился олимпийской программой Валиевой

Француз Аймо восхитился олимпийской программой россиянки Валиевой под «Болеро»

Французский фигурист Кевин Аймо выразил восхищение олимпийской программой россиянки Камилы Валиевой. Его слова приводит Sports.ru.

Аймо, выбравший в текущем сезоне для произвольной программы «Болеро» Мориса Равеля, рассказал, что боялся кататься под эту музыкальную композицию. Он отметил, что многие фигуристы, в том числе английская танцевальная пара Джейн Торвилл и Кристофер Дин, а также итальянка Каролина Костнер, прекрасно выступали под нее.

«Наверное, это прозвучит для кого-то неожиданно сейчас, но у Камилы Валиевой тоже была прекрасная, просто невероятная олимпийская программа под "Болеро"», — добавил Аймо.

Валиева дважды презентовала произвольную программу под «Болеро» на Олимпийских играх-2022 в Пекине. Вместе со сборной России она завоевала золото командного турнира, однако команда не была награждена из-за допингового скандала с ее участием. При этом Валиевой позволили участвовать в индивидуальном турнире, где фигуристка заняла четвертое место.