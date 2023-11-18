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00:21, 18 ноября 2023Спорт

Глава WADA пригрозил санкциями возможным участникам Игр дружбы в России

Глава WADA Банька пригрозил санкциями возможным участникам Игр дружбы в России

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька пригрозил санкциями возможным участникам Игр дружбы в России. Его слова приводит РИА Новости.

Глава WADA заявил, что участие подписантов кодекса WADA в турнире повлечет за собой последствия.

17 ноября гендиректор WADA Оливье Ниггли заявил, что Россия не имеет права организовывать Игры дружбы из-за отсутствия статуса соответствия у Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Ниггли выступил против соревнований и посчитал, что надо привлечь внимание к этому мероприятию с точки зрения антидопинга.

19 октября турнир постановил провести президент России Владимир Путин. Отмечалось, что это решение принято в целях обеспечения гарантированного свободного доступа российских спортсменов и спортивных организаций к международной спортивной деятельности. Ожидается, что турнир пройдет в Москве и Екатеринбурге с 15 по 29 сентября 2024 года.

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      Анастасия Борисова
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