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12:05, 18 ноября 2023Спорт

Названы преимущества занятий йогой для мужчин

Фото: Unsplash

Журналисты Men Today назвали преимущества занятий йогой для мужчин. Об этом сообщается в материале издания.

В статье говорится, что йога развивает гибкость, что снижает риск возникновения спортивных травм и делает тренировки эффективнее. Кроме того, йога успокаивает и снижает уровень стресса. Также занятия йогой увеличивают силу и помогают поддерживать форму, из-за чего мышцы становятся рельефными.

Еще один плюс йоги — она улучшает осанку: укрепляет мышцы спины и растягивает позвоночник, поэтому на этот вид тренировок стоит обратить людям с сидячим образом жизни. Последним преимуществом йоги журналисты назвали улучшение качества сексуальной жизни, так как этот вид практики помогает развить выносливость и контроль над телом.

23 сентября журналисты Men Today назвали лучшие упражнения для мужчин старше 40 лет. Необходимо делать шаги в полуприседе, планку, приседания, выпады и отжимания.

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      Анастасия Борисова
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