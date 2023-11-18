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14:39, 18 ноября 2023Россия

В Кремле сообщили о возможных диверсиях Запада

Песков: Путин неспроста говорит о возможных диверсиях Запада, у него есть данные
СюжетСанкции против России:

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

У президента России Владимира Путина есть основания полагать, что западные страны могут быть причастны к диверсиям из-за бесполезности антироссийских санкций. Об этом журналисту Павлу Зарубину сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Президент неспроста это говорит, все-таки он обладает определенной информацией, у него есть резон так говорить», — уточнил пресс-секретарь Путина. Он добавил, что западные санкции против России оказались неэффективными.

Ранее Путин заявлял, что в условиях, когда потенциал санкционной агрессии практически исчерпан, власти России обеспокоены диверсиями и саботажем на важнейших объектах глобальной инфраструктуры.

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