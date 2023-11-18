В Кремле сообщили о возможных диверсиях Запада

Песков: Путин неспроста говорит о возможных диверсиях Запада, у него есть данные

У президента России Владимира Путина есть основания полагать, что западные страны могут быть причастны к диверсиям из-за бесполезности антироссийских санкций. Об этом журналисту Павлу Зарубину сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Президент неспроста это говорит, все-таки он обладает определенной информацией, у него есть резон так говорить», — уточнил пресс-секретарь Путина. Он добавил, что западные санкции против России оказались неэффективными.

Ранее Путин заявлял, что в условиях, когда потенциал санкционной агрессии практически исчерпан, власти России обеспокоены диверсиями и саботажем на важнейших объектах глобальной инфраструктуры.