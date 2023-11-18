Тренер Дженнифер Энистон раскрыла пользу низкоинтенсивных тренировок

Тренер актрисы Энистон Коулман рассказала о пользе низкоинтенсивных тренировок

Дэни Коулман, персональный тренер американской актрисы Дженнифер Энистон, раскрыла пользу низкоинтенсивных тренировок. Его слова приводит Business Insider.

Коулман рассказала, что Энистон отказалась от изнурительных кардиотренировок и теперь предпочитает занятия с низким уровнем воздействия. «Она только что поняла, что не обязательно ломать свое тело на тренировках», — поделилась специалист.

По словам Коулман, низкоинтенсивные тренировки не создают высокой нагрузки и при этом помогают глубже погрузиться в тело и проработать его полностью. Подобные комплексы способствуют наращиванию силы, укреплению сердечно-сосудистой системы, улучшению подвижности и стабильности.

«Когда мы думаем о тренировках, мы думаем: "Нет боли — нет пользы". Но, на самом деле, мы хотим бросить вызов этому и сказать: "Ты можешь чувствовать себя хорошо, выполняя тренировки, и получать желаемые результаты"», — заключила Коулман.

Ранее персональный тренер Виктории Бекхэм Бобби Рич раскрыл секрет ее тренировок для поддержания формы. Он отметил, что актриса регулярно на протяжении четырех или пяти лет занимается с утяжелителями.