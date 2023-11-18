Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Амур
0:0
1-й период
live
Адмирал
Фонбет Чемпионат КХЛ
Миннесота Уайлд
Сегодня
16:00 (Мск)
Торонто Мэйпл Лифс
НХЛ - регулярный чемпионат
Северсталь
Сегодня
17:00 (Мск)
Витязь
Фонбет Чемпионат КХЛ
Нефтехимик
Сегодня
17:00 (Мск)
Авангард
Фонбет Чемпионат КХЛ
Локомотив
Сегодня
19:30 (Мск)
ЦСКА
Золотой ретро-матч|Золотой ретро-матч
Филадельфия Флайерз
Завтра
01:30 (Мск)
Коламбус Блю Джекетс
НХЛ - регулярный чемпионат
08:45, 19 ноября 2023Спорт

Тренер Дженнифер Энистон раскрыла пользу низкоинтенсивных тренировок

Тренер актрисы Энистон Коулман рассказала о пользе низкоинтенсивных тренировок

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Дэни Коулман, персональный тренер американской актрисы Дженнифер Энистон, раскрыла пользу низкоинтенсивных тренировок. Его слова приводит Business Insider.

Коулман рассказала, что Энистон отказалась от изнурительных кардиотренировок и теперь предпочитает занятия с низким уровнем воздействия. «Она только что поняла, что не обязательно ломать свое тело на тренировках», — поделилась специалист.

По словам Коулман, низкоинтенсивные тренировки не создают высокой нагрузки и при этом помогают глубже погрузиться в тело и проработать его полностью. Подобные комплексы способствуют наращиванию силы, укреплению сердечно-сосудистой системы, улучшению подвижности и стабильности.

«Когда мы думаем о тренировках, мы думаем: "Нет боли — нет пользы". Но, на самом деле, мы хотим бросить вызов этому и сказать: "Ты можешь чувствовать себя хорошо, выполняя тренировки, и получать желаемые результаты"», — заключила Коулман.

Ранее персональный тренер Виктории Бекхэм Бобби Рич раскрыл секрет ее тренировок для поддержания формы. Он отметил, что актриса регулярно на протяжении четырех или пяти лет занимается с утяжелителями.

Что думаешь? Оцени!
      Дарья Коршунова
      Обсудить
      Последние новости

      «Есть ли хоть один шанс?» В офисе президента Украины засомневались в возможности сохранить страну

      Офицер ВСУ рассказал о массовом бегстве иностранных наемников с Украины

      Россиян предупредили о надвигающейся на Сибирь опасности

      Пострадавшие при обрушении дома в Астрахани получили выплаты

      Собянин сообщил о сбитом в Подмосковье БПЛА

      Мбаппе побил рекорд результативности Месси, Роналду и Неймара

      Эвакуированная из Газы россиянка рассказала об обстановке у КПП «Рафах»

      Франция заявила об успешном испытании стратегической баллистической ракеты

      На Украине засомневались во вступлении в Евросоюз

      Дубль и рекорд Панарина принесли «Рейнджерс» победу над «Нью-Джерси»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости