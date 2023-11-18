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17:13, 18 ноября 2023Спорт

В оргкомитете Игр дружбы ответили WADA

В оргкомитете Игр дружбы заявили, что решат вопросы с WADA

Фото: Serghei Trofimov / Unsplash

В оргкомитете Игр дружбы ответили Всемирному антидопинговому агентству (WADA), который заявил, что Россия не имеет права организовывать соревнования. Об этом сообщает ТАСС.

В оргкомитете заявили, что решат вопросы, которые возникли у WADA относительно предстоящего турнира. Они подчеркнули, что со всей серьезностью относятся к антидопинговым процедурам, которые являются неотъемлемой частью любого международного соревнования.

17 ноября в WADA заявили, что Россия не имеет права организовывать Игры дружбы из-за отсутствия статуса соответствия у Российского антидопингового агентства. Они выступили против и посчитали, что надо привлечь внимание к этому мероприятию с точки зрения антидопинга.

19 октября турнир постановил провести президент России Владимир Путин. Отмечалось, что это решение принято в целях обеспечения гарантированного свободного доступа российских спортсменов и спортивных организаций к международной спортивной деятельности. Ожидается, что турнир пройдет в Москве и Екатеринбурге с 15 по 29 сентября 2024 года.

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      Анастасия Борисова
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