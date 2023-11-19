Российские беспилотники обесточили свыше 400 украинских городов

Reuters: БПЛА России атаковали энергообъекты в сотнях украинских городов

Российские силы атаковали украинские объекты энергоснабжения беспилотниками, сообщает Reuters.

Уточняется, что в результате ударов без света остались свыше 400 городов на юге, юго-востоке и севере страны.

Ранее глава Минэнерго Украины Герман Галущенко предупредил Россию об ответных ударах по ее энергетической и нефтяной инфраструктуре в случае, если она решит атаковать украинские энергообъекты.