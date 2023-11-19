Чимаев рассказал о помощи Кадырова

Боец UFC Хамзат Чимаев рассказал, что Рамзан Кадыров помог ему вернуться к жизни

Представляющий Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) боец смешанного стиля (ММА) Хамзат Чимаев в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) рассказал о помощи от главы Чеченской республики Рамзана Кадырова.

«Этот человек помог мне вернуться к жизни. Не только мне — и всему Чеченскому народу», — написал спортсмен, прикрепив фото с Кадыровым. Он поблагодарил политика за все, что он сделал и делает для чеченского народа.

21 октября Чимаев на турнире UFC 294 победил американца Камару Усмана. Поединок завершился в трех раундах победой бойца чеченского происхождения решением большинства судей.

Чимаев родился в Чечне, в 16 лет переехал в Швецию. Всего в профессиональной карьере Чимаев провел 13 боев, не потерпев ни одного поражения. Ранее спортсмен представлял Швецию, однако теперь выходит на бои под флагом ОАЭ.