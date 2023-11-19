Названо главное препятствие для атак украинских дронов зимой
Украинским дронам будет гораздо сложнее массово атаковать территорию России зимой, считает капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин. В разговоре с «Лентой.ру» он назвал морозы и обледенение главным препятствием для беспилотников в холодное время года.
«На беспилотники влияет плохая погода, плохая видимость, снег и все остальные характеристики. Конечно, когда погода хорошая и ясная, они работают гораздо лучше. Хоть и говорят, что авиация у нас всепогодная, у авиации есть человек внутри, который принимает решения. Здесь [с дронами] все гораздо тяжелее — потеря связи, ведь он ведется по спутнику, а работают средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и глушат все это дело», — объяснил он.
Сейчас погоды такие, что может быть банальное обледенение. Если на самолетах есть устройства, которые работают против обледенения, то на беспилотнике всего этого нет
Кроме того, сейчас у Киева стало гораздо меньше беспилотников, которые можно отправлять в сторону российских городов, считает военный эксперт.
«Мы наносим целенаправленно удары по тем объектам, где делают эти беспилотники, и они уничтожаются более интенсивно. Также наши средства ПВО по перехвату стали работать более эффективно. На все про все не хватает [украинских дронов]. Конечно, расслабляться не надо. Они применяют их в летний период, весенний, когда день достаточно длинный», — заключил специалист.
Как сообщила газета The New York Times, российские средства РЭБ стали гораздо эффективнее бороться с украинскими дронами. Издание пишет, что они беспилотники теряют связь с оператором и падают, не долетая до цели.