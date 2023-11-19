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07:55, 19 ноября 2023Среда обитания

Россиян предупредили о приближающейся магнитной буре

Ученые ИКИ РАН предупредили о начале новой магнитной бури 22 ноября
СюжетВспышки на солнце:

Фото: Reuters

На следующей неделе, с 22 по 26 ноября, россиян ожидает новая магнитная буря. Об этом сообщается на сайте лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Института космических исследований (ИКИ) РАН.

По информации ученых, прогнозируется слабая напряженность магнитного поля (уровень G1). Отмечается, что магнитные колебания будут незначительными, однако их могут почувствовать метеозависимые люди.

Согласно прогнозу, 22, 24 и 25 ноября ожидаются слабые магнитные возмущения, 23 и 26 ноября они утихнут, но магнитосфера планеты останется возбужденной и неспокойной.

5 ноября сильная магнитная буря внезапно накрыла Землю. Степень возмущенности магнитного поля Земли оперативно возросла до уровня G3, что по научной классификации означает «сильно».

Прогнозируя эту бурю, ученые ошиблись в расчетах ее мощности. Они неправильно оценили вспышку на Солнце и рассчитали скорость выброшенного 3 ноября потока плазмы, который впоследствии значился как рядовой. Однако облака газа прошли расстояние в 150 миллионов километров от Солнца всего за двое суток и ударили по магнитному полю Земли на сутки раньше и с существенно большей силой.

Ранее врач-терапевт Людмила Лапа рассказала о способах пережить магнитную бурю. По словам специалиста, самое главное — соблюдать назначения врача.

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      Екатерина Подвигина
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