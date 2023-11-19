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03:07, 19 ноября 2023Мир

США начали разрабатывать план операции по освобождению заложников в Газе

ABC: США разрабатывают план операции по освобождению заложников в Газе

Фото: Reuters

Администрация президента США Джо Байдена прорабатывает несколько планов операций по освобождению заложников в секторе Газа. Об этом сообщает телеканал ABC со ссылкой на собственные источники.

Как говорится в сообщении телеканала, США верят, что заключение сделки — это наилучший вариант для освобождения большого числа пленных. Источники отмечают, что тактические планы операции находятся в разработке на тот случай, «если обстоятельства изменятся».

Уточняется, что военнослужащие или сотрудники силовых ведомств США «не обязательно будут непосредственно задействованы в проведении подобной операции, силы зарубежных стран часто реализуют планы, разработанные со своими американскими коллегами».

Ранее сообщалось, что военное крыло палестинского движения ХАМАС потеряло связь с рядом групп, ответственных за защиту заложников. Судьба части пленных неизвестна. Причины, по которым это произошло, не уточняются.

Также стало известно, что Израиль отверг сделку с движением ХАМАС по освобождению заложников по формуле «50 на 50». Как уточнили журналисты Yedioth Ahronoth, Израиль потребовал, чтобы женщины не были разлучены со своими детьми. Представители израильской стороны уточнили, что готовы рассмотреть сделку в случае освобождения 70 израильских заложников.

По оценкам Израиля, в заложниках у палестинского движения находятся 239 человек. Все они захвачены при нападении на израильские территории в начале октября. Переговоры о возвращении пленных идут при посредничестве трех стран: США, Египта и Катара.

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      Екатерина Подвигина
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