Трамп оценил вид Байдена во время встречи с Си Цзиньпином

Трамп: Байден выглядел растерянным на встрече с лидером КНР Си Цзиньпином

Бывший американский лидер Дональд Трамп прокомментировал встречу действующего президента страны Джо Байдена с главой Китая Си Цзиньпином. Своим мнением он поделился во время общения со сторонникам в штате Айова, передает РИА Новости.

По словам политика, Байден выглядел растерянным, словно не понимал, что происходит. «Наш лидер — это тупой человек», — заявил Трамп.

Встреча глав США и Китая состоялась в среду, 15 ноября. Байден сообщил о достижении «реального прогресса» на переговорах с Си Цзиньпином. Он назвал их «одной из самых конструктивных и продуктивных дискуссий», которые были между Вашингтоном и Пекином.