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01:25, 19 ноября 2023Мир

Трамп оценил вид Байдена во время встречи с Си Цзиньпином

Трамп: Байден выглядел растерянным на встрече с лидером КНР Си Цзиньпином
Си Цзиньпин и Джо Байден

Си Цзиньпин и Джо Байден. Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Бывший американский лидер Дональд Трамп прокомментировал встречу действующего президента страны Джо Байдена с главой Китая Си Цзиньпином. Своим мнением он поделился во время общения со сторонникам в штате Айова, передает РИА Новости.

По словам политика, Байден выглядел растерянным, словно не понимал, что происходит. «Наш лидер — это тупой человек», — заявил Трамп.

Встреча глав США и Китая состоялась в среду, 15 ноября. Байден сообщил о достижении «реального прогресса» на переговорах с Си Цзиньпином. Он назвал их «одной из самых конструктивных и продуктивных дискуссий», которые были между Вашингтоном и Пекином.

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      Марина Совина
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