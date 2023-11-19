Врачи попросили Путина освободить Скочиленко

«Ъ»: более 100 врачей в письме попросили Путина освободить художницу Скочиленко

Врачи написали открытое письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой освободить из колонии осужденную петербургскую художницу Александру Скочиленко. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Свои подписи под документом поставили 247 врачей. Они утверждают, что у женщины выявлен ряд тяжелых хронических заболеваний — порока сердца, психического расстройства, а также непереносимости глютена. Нахождение художницы в колонии может привести к ухудшению ее состояния здоровья, уверены медики.

Также врачи сочли «особенно несправедливым» приговор Скочиленко на фоне освобождения из мест лишения свободы заключенных, совершивших тяжкие преступления.

Скочиленко арестовали в апреле 2022 года. По версии следствия, 31 марта она, находясь в магазине «Перекресток», заменила имеющиеся ценники на таблички с надписями, содержавшими заведомо ложную информацию о Вооруженных силах России. 16 ноября Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга приговорил художницу к семи годам лишения свободы.