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02:02, 19 ноября 2023Россия

Врачи попросили Путина освободить Скочиленко

«Ъ»: более 100 врачей в письме попросили Путина освободить художницу Скочиленко

Фото: Anton Vaganov / Reuters

Врачи написали открытое письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой освободить из колонии осужденную петербургскую художницу Александру Скочиленко. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Свои подписи под документом поставили 247 врачей. Они утверждают, что у женщины выявлен ряд тяжелых хронических заболеваний — порока сердца, психического расстройства, а также непереносимости глютена. Нахождение художницы в колонии может привести к ухудшению ее состояния здоровья, уверены медики.

Также врачи сочли «особенно несправедливым» приговор Скочиленко на фоне освобождения из мест лишения свободы заключенных, совершивших тяжкие преступления.

Скочиленко арестовали в апреле 2022 года. По версии следствия, 31 марта она, находясь в магазине «Перекресток», заменила имеющиеся ценники на таблички с надписями, содержавшими заведомо ложную информацию о Вооруженных силах России. 16 ноября Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга приговорил художницу к семи годам лишения свободы.

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      Марина Совина
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