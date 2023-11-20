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18:52, 20 ноября 2023Спорт

Алексей Березуцкий отреагировал на призыв брата к атлетам уезжать из России

Алексей Березуцкий заявил, что не смотрел, как брат призывал уезжать из России

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Бывший футболист сборной России и московского ЦСКА Алексей Березуцкий отреагировал на призыв брата Василия к атлетам уезжать из страны. Его слова приводит «Рейтинг Букмекеров».

Экс-спортсмен заявил, что не смотрит ни телевизор, ни YouTube, поэтому не видел интервью брата журналисту Нобелю Арустамяну. «Зачем мне это надо? Я в своей жизни уже все видел», — подчеркнул он.

14 ноября Василий Березуцкий призвал российских спортсменов уезжать из страны. Он заявил, что, если атлеты хотят добиваться чего-то на высоком уровне, то должны пробовать себя за границей.

В качестве игрока Алексей Березуцкий провел 341 матч в составе «армейцев» и отметился восемью забитыми мячами. Вместе с командой он шесть раз выигрывал чемпионат России, семь раз завоевывал Кубок страны и стал обладателем Кубка УЕФА в 2005 году.

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      Анастасия Борисова
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