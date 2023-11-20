Эвакуированный из Газы россиянин назвал безопасный коридор «дорогой смерти»

Эвакуированный россиянин назвал безопасный коридор из Газа «дорогой смерти»

Эвакуированный из сектора Газа россиянин по прибытии в аэропорт «Домодедово» рассказал о телах погибших, лежащих на дороге в безопасном коридоре в анклаве, и назвал его «дорогой смерти». Об этом сообщает РИА Новости.

«Нет места в Газе, которое безопасно, от севера до юга, умирают, гибнут люди, то, что открывают они безопасную дорогу, это дорога смерти, там трупы лежат везде», — рассказал очевидец.

Также он уточнил, что у жителей сектора Газы заканчиваются запасы еды, нет электричества, воды и интернета.

20 ноября очередная группа из 117 граждан России, эвакуированных накануне из сектора Газа, доставлена на родину. Самолет Ил-76, выполнявший спецрейс из Каира, совершил посадку в столичном аэропорту Домодедово.