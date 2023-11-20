Футболист-чемпион призвал российских игроков уезжать в Европу

Бывший футболист «Локомотива» Сергей Гуренко призвал россиян уезжать в Европу

Бывший футболист московского «Локомотива» и сборной Белоруссии Сергей Гуренко призвал российских игроков уезжать в Европу. Его слова приводит РИА Новости.

Экс-защитник заявил, что каждый спортсмен должен ставить для себя максимальные цели, обратив внимание на то, что в Европе футбол значительно быстрее и динамичнее. «Если есть возможность поиграть там, то почему бы не попробовать», — посчитал он.

Гуренко становился чемпионом России в 2004 году в составе «Локомотива». На его счету также три победы в Кубке России и один Суперкубок страны вместе с командой. Также футболист выигрывал Кубок Италии вместе с «Пармой».

14 ноября бывший защитник сборной России и московский ЦСКА Василий Березуцкий призвал российских спортсменов уезжать из страны. Он заявил, что, если атлеты хотят добиваться чего-то на высоком уровне, то должны пробовать себя за границей.