Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
16:34, 20 ноября 2023Экономика

Российские власти собрались помочь нефтяным компаниям с ремонтом заводов

Минпромторг собрался увеличить субсидии на создание замены оборудованию для НПЗ

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Правительство России осознает проблему с ремонтами нефтеперерабатывающих заводов на фоне санкций, поэтому обсуждаются сразу несколько мер, которые должны помочь нефтяным компаниям. Об этом со ссылкой на пресс-службу Минпромторга сообщает РИА Новости.

В том числе власти собираются увеличить субсидии на создание запчастей нефтегазового оборудования в рамках механизма обратного инжиниринга, то есть изготовления копий иностранных деталей по своей технологии и на своих заводах.

Вместе с АНО «Агентство по технологическому развитию» ведомство намерено утвердить отраслевой стандарт, который и позволит выдавать больше денег. Отдельно в сотрудничестве с Минэнерго разрабатываются изменения в законодательстве, которые позволят использовать в установках НПЗ неоригинальные детали для иностранного оборудования. В настоящее время инспекторы могут классифицировать такой ремонт как нарушение и оштрафовать предприятие.

Материалы по теме:
Россияне жалуются на дефицит бензина. Почему топлива не хватает, а цены на него растут?
Россияне жалуются на дефицит бензина.Почему топлива не хватает, а цены на него растут?
19 сентября 2023
В России отменили запрет на экспорт бензина
В России отменили запрет на экспорт бензина
17 ноября 2023

В пресс-службе Минэнерго указали, что механизм обратного инжиниринга не запрещен в России, но технические регламенты Таможенного союза и федеральные правила в области промышленной безопасности говорят о необходимости соблюдать требования руководства по эксплуатации. А в этих требованиях сейчас имеется использование оригинальных запчастей.

Предполагается, что обратный инжиниринг поможет избежать риска аварий, уменьшить продолжительность ремонтов и тем самым снизить вероятность повторения осеннего дефицита различных видов топлива.

Что думаешь? Оцени!
      Платон Щукин
      Обсудить
      Последние новости

      Задержан высокопоставленный чиновник Минприроды. Он курировал заповедные земли России

      Раскрыты новые подробности о магазинах на местах ушедшего из России Adidas

      Экс-ведущая НТВ рассказала об отсутствии свободы на телевидении

      Облигации Аргентины подорожали после победы на выборах «экономиста с бензопилой»

      Визит главы Пентагона в Киев назвали черной меткой для Зеленского

      Пробки на занесенном снегом «Верхнем Ларсе» попали на видео

      Повар назвала неожиданный секрет нежного картофельного пюре

      Российские власти собрались помочь нефтяным компаниям с ремонтом заводов

      Американцы изменили свое отношение к русским и палестинцам

      В России создадут новые пуленепробиваемые стекла для броневиков

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости