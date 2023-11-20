Российские власти собрались помочь нефтяным компаниям с ремонтом заводов

Минпромторг собрался увеличить субсидии на создание замены оборудованию для НПЗ

Правительство России осознает проблему с ремонтами нефтеперерабатывающих заводов на фоне санкций, поэтому обсуждаются сразу несколько мер, которые должны помочь нефтяным компаниям. Об этом со ссылкой на пресс-службу Минпромторга сообщает РИА Новости.

В том числе власти собираются увеличить субсидии на создание запчастей нефтегазового оборудования в рамках механизма обратного инжиниринга, то есть изготовления копий иностранных деталей по своей технологии и на своих заводах.

Вместе с АНО «Агентство по технологическому развитию» ведомство намерено утвердить отраслевой стандарт, который и позволит выдавать больше денег. Отдельно в сотрудничестве с Минэнерго разрабатываются изменения в законодательстве, которые позволят использовать в установках НПЗ неоригинальные детали для иностранного оборудования. В настоящее время инспекторы могут классифицировать такой ремонт как нарушение и оштрафовать предприятие.

В пресс-службе Минэнерго указали, что механизм обратного инжиниринга не запрещен в России, но технические регламенты Таможенного союза и федеральные правила в области промышленной безопасности говорят о необходимости соблюдать требования руководства по эксплуатации. А в этих требованиях сейчас имеется использование оригинальных запчастей.

Предполагается, что обратный инжиниринг поможет избежать риска аварий, уменьшить продолжительность ремонтов и тем самым снизить вероятность повторения осеннего дефицита различных видов топлива.