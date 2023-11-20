Иностранные банки стали блокировать платежи «АвтоВАЗа» из-за санкций

Соколов: санкции США привели к отказу иностранных банков от работы с «АвтоВАЗом»

Сентябрьские санкции США против «АвтоВАЗа» повлекли за собой массовые отказы иностранных банков и поставщиков от работы с российским автопроизводителем. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление президента компании Максима Соколова.

Блокировке, по словам Соколова, подверглись как исходящие платежи «АвтоВАЗа», так и платежи, адресованные компании за экспортные поставки. Подобным образом стали поступать и банки дружественных стран, опасающиеся вторичных санкций.

Ранее в «АвтоВАЗе» допустили невыполнение производственного плана. Из-за санкций в этом году он, возможно, будет скорректирован в пределах десяти процентов, сказал глава автопроизводителя. По его словам, внесение компании в черные списки повлекло за собой сбой логистических и финансовых цепочек.

С января по октябрь автопроизводитель выпустил 293 тысячи автомобилей, уточнил Соколов. При этом изначально планировалось, что к концу года число произведенных машин достигнет 400 тысяч.

Минфин США ввел санкции против «АвтоВАЗа» и «Москвича» 14 сентября 2023 года. В компании заявили, что концерн не прекратит работу, при этом допустив возможные трудности с поставками.