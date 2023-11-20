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17:37, 20 ноября 2023Из жизни

Молитва помогла мужчине спастись от угонщика с топором

Угонщик из США отказался от преступных планов из-за молитвы владельца машины

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

В США угонщик с топором отказался от задуманного, услышав молитву хозяина автомобиля. Об этом пишет KMOV.

В Сент-Луисе 37-летнему Ромелу С. Тэйлору были предъявлены обвинения в попытке ограблении после того, как он попытался угнать машину в центре города. 18 октября Тэйлор подкараулил выходящего из автомобиля мужчину и пригрозил ему топором. Преступник потребовал у жертвы ключи зажигания. Но тот в ответ попросил его помолиться вместе с ним. Тэйлор ничего не ответил, тогда владелец машины начал читать молитву один, и это помогло ему спастись: злоумышленник отказался от преступных планов и ушел. Вся сцена попала на съемку камер видеонаблюдения.

Спустя несколько дней Тэйлор ограбил отделение банка Bank of America. Он вошел в здание, изобразил, что держит пистолет под верхней одеждой, и потребовал наличные при помощи записки. Оператор выдала ему около четырех тысяч долларов (около 360 тысяч рублей).

Преступника удалось арестовать после успешного угона другой машины. Тэйлор пригрозил владельцу ножом и, получив ключи, уехал. Однако в автомобиле остался телефон пострадавшего. С его помощью полиция отследила мужчину и арестовала его.

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В настоящий момент Тэйлор находится под арестом. Против него возбуждено несколько уголовных дел.

Ранее сообщалось, что в Индии мужчина, вооруженный игрушечным пистолетом, ворвался в ювелирный магазин и ограбил его на сотни тысяч рупий. Он забрал множество золотых и серебряных украшений, после чего поспешно скрылся.

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      Антонина Черташ
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