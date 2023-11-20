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10:28, 20 ноября 2023Россия

Потерявший семью в «Зимней вишне» россиянин отреагировал на смерть Тулеева

Потерявший семью в «Зимней вишне» Востриков: Тулеев был добрым человеком
Аман Тулеев

Аман Тулеев. Фото: Данил Айкин / ТАСС

Бывший губернатор Кемеровской области Аман Тулеев был добрым и отзывчивым человеком. Об этом житель Кемерова Игорь Востриков, который потерял семью в пожаре в торговом центре (ТЦ) «Зимняя вишня», заявил Telegram-каналу издания Daily Storm.

Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта 2018 года, Востриков потерял в нем жену, троих детей и сестру. Всего погибли 60 человек, в том числе 37 детей.

По словам Вострикова, Тулеев был близким другом его семьи. Экс-губернатор всегда держал свое слово и исполнял данные им обещания, в том числе и перед близкими пострадавших в Зимней вишне", отметил он. При этом Востриков добавил, что не поедет на похороны политика.

Тулеев умер 20 ноября, о смерти экс-главы региона сообщил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

В последние годы Тулеев страдал от проблем со спиной, которую тяжело повредил еще в молодости. Из-за этого в пожилом возрасте бывший губернатор ходил с тростью. Экс-главу Кузбасса похоронят на Центральном кладбище №1 в Кемерово неподалеку от сына.

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      Алан Босиков
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