В России предложили ответ на желание Финляндии закрыть все КПП на границе

Депутат Новиков: люди не должны страдать от ответа РФ на закрытие Финляндией КПП

Люди не должны страдать от возможного ответа России на закрытие Финляндией контрольно-пропускных пунктов (КПП) на сухопутной границе. Решение Москвы должно иметь четких адресатов, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков. В разговоре с «Лентой.ру» он предложил ответ на действия Хельсинки.

Парламентарий отметил, что в дипломатии существует принцип зеркальности.

«На недружественные меры со стороны одного государства принято отвечать встречными мерами. При этом, на мой взгляд, вырабатывая меры реагирования по линии любых ведомств, следует учитывать, что объектами встречных шагов должны быть те, кто принимал соответствующее недружественное решение, а не народы наших двух стран, которые в своем большинстве негативно относятся к тем решениям, которые приняты финскими властями», — заявил он.

Отвечать — не значит вводить те дополнительные ограничительные меры, от которых могут пострадать граждане наших стран, никаким образом к санкциям непричастные, а, наоборот, страдающие от решения финского правительства Дмитрий Новиков первый зампред комитета Госдумы по международным делам

Ранее власти Финляндии заявили о готовности закрыть все оставшиеся контрольно-пропускные пункты на сухопутной границе с Россией из-за неконтролируемого потока беженцев из Ирака, Сирии и Сомали. Правительство может принять соответствующее решение уже в понедельник, 20 ноября. Таким образом, ожидается, что пропускные пункты будут закрыты в ночь на 22 ноября.

Финляндия уже закрыла четыре пропускных пункта на границе с Россией 18 ноября. Местные власти объяснили свое решение наплывом мигрантов из третьих стран, который Москва якобы использует для дестабилизации ситуации в стране. Также пограничники вынужденно заблокировали пятый КПП, «Вартиус», из-за перегруженности.

