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19:02, 20 ноября 2023Спорт

Сборная России объявила стартовый состав на матч с Кубой

Сборная России по футболу объявила стартовый состав на товарищеский матч с Кубой

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Сборная России объявила стартовый состав на товарищеский матч с национальной командой Кубы. Об этом сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).

Команду представят Матвей Сафонов, Максим Осипенко, Александр Сильянов, Александр Солдатенков, Сергей Волков, Иван Обляков, Данил Глебов, Далер Кузяев, Антон Миранчук и Федор Чалов. Капитаном станет Александр Головин.

Встреча между сборными России и Кубы пройдет 20 ноября в Волгограде на стадионе «Волгоград Арена». Начало игры запланировано на 19:30 по московскому времени.

Сборная России не выступает на международных турнирах с февраля 2022 года из-за санкций Международной федерации футбола и Союза европейских футбольных ассоциаций.

Сборная России никогда в истории не играла с Кубой. Олимпийская команда СССР встречалась с кубинцами однажды, обыграв их на групповом этапе Игр-1980 в Москве со счетом 8:0.

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      Анастасия Борисова
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