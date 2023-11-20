MNFR: средиземноморская диета улучшила работу мозга у пожилых людей

Команда ученых из Университета Барселоны и Калифорнийского университета обнаружила, что средиземноморская диета может улучшить работу мозга у пожилых людей, сократив риск снижения когнитивных способностей. Результаты исследования опубликованы в журнале Molecular Nutrition and Food Research (MNFR). Краткий обзор приводит Medical Xpress.

В работе приняли участие 840 человек без диагностированной деменции в возрасте старше 65 лет, за которыми наблюдали в течение 12 лет. У испытуемых собирали образцы сыворотки крови и микробиома кишечника, а затем анализировали их на наличие биомаркеров. Определив конкретный показатель, связанный с группой продуктов, входящих в состав средиземноморской диеты, специалисты оценивали его связь с когнитивными нарушениями.

Результаты показали, что соблюдение средиземноморской диеты формировало долгосрочный защитный эффект от снижения когнитивных функций у пожилых людей. Полученные данные также согласуются с предыдущими исследованиями.

В сентябре сотрудники Университета Флиндерса пришли к выводу, что средиземноморская диета благотворно воздействует на кишечный микробиом, повышая количество полезных бактерий в кишечнике.