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06:45, 17 сентября 2023Наука и техника

Изучено влияние средиземноморской диеты на кишечный микробиом

Nutrients: средиземноморская диета улучшила кишечный микробиом

Фото: Farhad Ibrahimzade / Unsplash

Ученые из Университета Флиндерса изучили влияние средиземноморской диеты на кишечный микробиом. Согласно исследованию, опубликованному в журнале Nutrients, такой рацион питания в сочетании с молочными продуктами улучшает количество полезных колоний бактерий в кишечнике.

Специалисты провели анализ микробиома взрослых людей с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний, соблюдавших назначенную диету в течение восьми недель. Авторы обнаружили, что у испытуемых значительно увеличилось количество полезных микроорганизмов, которые оказывали положительное влияние на общее состояние здоровья кишечника. Вместе с тем у подопытных сократилось число вредных бактерий, ассоциированных с болезнями сердца и инсультом.

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Полученные данные согласовываются с предыдущими исследованиями, доказывая, что средиземноморская диета связана с ускорением обмена веществ и благотворным влияние на здоровье.

Средиземноморская диета богата важными для организма продуктами и питательными веществами, в том числе клетчаткой, полезными жирами, витаминами и аминокислотами.

В мае 2023 года сотрудники Стэнфордской медицинской школы пришли к выводу, что употребление мононенасыщенных жирных кислот может способствовать увеличению продолжительностью жизни. Олеиновая кислота в достаточном количестве содержится в средиземноморском рационе питания.

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    Елена Апазиди
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