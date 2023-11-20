Тетя владельца крупного российского банка спустилась в метро Москвы и пропала

Mash: в Москве пропала экс-преподавательница ВШЭ Ольга Дюсуше

В Москве пропала экс-преподавательница Высшей школы экономики (ВШЭ) Ольга Дюсуше. Об этом сообщает Mash в Telegram.

По информации издания, женщина является тетей владельца крупного российского банка «Финам» Виктора Ремшы, который и обратился в полицию с заявлением о пропаже. Как стало известно, 18 ноября Дюсуше спустилась в метро и уехала в неизвестном направлении. Больше ее никто не видел.

Согласно одной из версий, женщина могла стать жертвой мошенников, которые заставляют пенсионеров брать кредиты, а после уговаривают скрыться из-за якобы грозящей опасности стать жертвами аферистов, пишет канал.

Ранее главный библиотекарь Государственной публичной исторической библиотеки (ГПИБ) Маргарита Стручева перевела мошенникам 15 миллионов рублей, после чего стала невольной соучастницей других их афер. В результате преступники дали россиянке указание залечь на дно, в то время как сами требовали с ее коллег и родных пять миллионов рублей.

Похожий случай произошел в апреле. Тогда аферисты уговорили 76-летнюю мать Елены Силкиной, помощницы сенатора Совфеда от Оренбургской области Андрея Шевченко, уехать из дома в Москве и лишили ее возможности общаться с родными, после чего стали требовать выкуп у близких.