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13:13, 20 ноября 2023Путешествия

В Кремле оценили влияние России на ситуацию с закрытием Финляндией всех КПП

Песков: Россия не сможет повлиять на ситуацию с закрытием Финляндией всех КПП

Фото: Attila Cser / Reuters

Из-за отсутствия диалога с Хельсинки Москва вряд ли сможет повлиять на ситуацию с закрытием Финляндией всех контрольно-пропускных пунктов (КПП) на границе с Россией. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, его слова приводит «Москва 24».

При этом официальный представитель Кремля оценил, что российская сторона в данном случае не была инициатором сворачивания диалога.

Ранее в ноябре Дмитрий Песков сообщил, что на смену добрым отношениям с Финляндией пришла исключительно русофобская позиция. По его словам, у Москвы и Хельсинки всегда были добрые и прагматичные отношения, основанные на взаимном уважении.

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      Фариза Бацазова
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