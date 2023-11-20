В Кремле оценили влияние России на ситуацию с закрытием Финляндией всех КПП

Песков: Россия не сможет повлиять на ситуацию с закрытием Финляндией всех КПП

Из-за отсутствия диалога с Хельсинки Москва вряд ли сможет повлиять на ситуацию с закрытием Финляндией всех контрольно-пропускных пунктов (КПП) на границе с Россией. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, его слова приводит «Москва 24».

При этом официальный представитель Кремля оценил, что российская сторона в данном случае не была инициатором сворачивания диалога.

Ранее в ноябре Дмитрий Песков сообщил, что на смену добрым отношениям с Финляндией пришла исключительно русофобская позиция. По его словам, у Москвы и Хельсинки всегда были добрые и прагматичные отношения, основанные на взаимном уважении.