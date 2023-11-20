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16:37, 20 ноября 2023Бывший СССР

Визит главы Пентагона в Киев назвали черной меткой для Зеленского

Рогов: визит главы Пентагона Остина в Киев является черной меткой для Зеленского

Фото: W.G. Dunlop / Reuters

Визит главы Пентагона Ллойда Остина в Киев означает сигнал Владимиру Зеленскому о необходимости его ухода. Об этом заявил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, передает РИА Новости.

«Визит является "черной меткой" Зеленскому, чтобы объяснить тому, что он должен уйти, провести выборы и отдать власть [главнокомандующему Вооруженными силами Украины Валерию] Залужному по-хорошему», — сказал он.

Рогов назвал заявления о поддержке Киева игрой на публику и внешним антуражем. По его словам, информация о возможной передаче власти Залужному поступает от окружения украинского лидера.

Ранее стало известно, что Остин прибыл в Киев «для встречи с украинскими лидерами». Политолог Дмитрий Журавлев предположил, что он намерен обсудить поставки вооружения или, возможно, их прекращение.

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      Алевтина Запольская
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