Белоруссия испытала новые бронетранспортеры

Госкомвоенпром Белоруссии сообщил об испытаниях новых БТР МЗКТ‑690003

Белоруссия проводит предварительные испытания опытных образцов бронетранспортеров (БТР) МЗКТ‑690003. Об этом сообщил Госкомвоенпром республики в Telegram-канале.

«Госкомвоенпром продолжает предварительные испытания опытных образцов бронетранспортеров, разработанных в рамках опытно-конструкторских работ "БТР-V2"», — говорится в сообщении.

Отмечается, что специалисты Минского завода колесных тягачей, а также предприятий «Пеленг» и «Дисплей» проводят стрельбовые испытания БТР в дневных и ночных условиях на 227-м полигоне Северо-западного оперативного командования сухопутных войск.

БТР МЗКТ‑690003 с колесной формулой 8х8 впервые представили в 2021 году. Машина предназначена для транспортировки личного состава к месту выполнения задачи и его защиты. БТР получил боевой модуль с автоматической пушкой калибра 30 миллиметров, спаренным пулеметом и противотанковыми ракетами. Десантное отделение бронетранспортера вмещает восемь человек.

В феврале замначальника вооружения Вооруженных сил Белоруссии Андрей Федин сообщил, что модернизированный танк Т-72БМ2 планируют принять на вооружение в 2023 году. В мае издание Military Watch Magazine писало, что Т-72БМ2 может превосходить российский Т-72Б3 по бронезащите, однако уступать ему в подвижности.