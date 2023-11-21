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10:06, 21 ноября 2023Наука и техника

Белоруссия испытала новые бронетранспортеры

Госкомвоенпром Белоруссии сообщил об испытаниях новых БТР МЗКТ‑690003

Фото: DBatura / Wikimedia

Белоруссия проводит предварительные испытания опытных образцов бронетранспортеров (БТР) МЗКТ‑690003. Об этом сообщил Госкомвоенпром республики в Telegram-канале.

«Госкомвоенпром продолжает предварительные испытания опытных образцов бронетранспортеров, разработанных в рамках опытно-конструкторских работ "БТР-V2"», — говорится в сообщении.

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Отмечается, что специалисты Минского завода колесных тягачей, а также предприятий «Пеленг» и «Дисплей» проводят стрельбовые испытания БТР в дневных и ночных условиях на 227-м полигоне Северо-западного оперативного командования сухопутных войск.

БТР МЗКТ‑690003 с колесной формулой 8х8 впервые представили в 2021 году. Машина предназначена для транспортировки личного состава к месту выполнения задачи и его защиты. БТР получил боевой модуль с автоматической пушкой калибра 30 миллиметров, спаренным пулеметом и противотанковыми ракетами. Десантное отделение бронетранспортера вмещает восемь человек.

В феврале замначальника вооружения Вооруженных сил Белоруссии Андрей Федин сообщил, что модернизированный танк Т-72БМ2 планируют принять на вооружение в 2023 году. В мае издание Military Watch Magazine писало, что Т-72БМ2 может превосходить российский Т-72Б3 по бронезащите, однако уступать ему в подвижности.

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