Белый дом ответил на вопрос об отказе от технологий SpaceX после заявлений Маска

Кирби: Белый дом не откажется от технологий SpaceX после заявлений Илона Маска

Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби ответил на вопрос об отказе от технологий SpaceX после «антисемитских» заявлений ее главы Илона Маска, передает РИА Новости.

Чиновник указал, что американская администрация не имеет подобных планов, хотя считает высказывания предпринимателя неприемлемыми.

Кирби подчеркнул, что «было бы глупо» отказываться от инноваций, предложенных частным бизнесом.

Ранее Маск в X одобрил публикацию, где говорилась, что сообщества евреев якобы распространяют ненависть к белым. За подобную позицию бизнесен подвергся критике. Официальный представитель Белого дома Эндрю Бейтс обвинил его в продвижении антисемитизма.

Крупные американские кинокомпании Warner Bros., Sony Pictures, Paramount, Lionsgate приостановили размещение рекламы с социальной сети X в ответ на заявления ее владельца. Аналогичное решение приняли Apple, Walt Disney и IBM.

Сам Маск назвал фальшивыми обвинения некоторых СМИ в том, что он антисемит. По словам предпринимателя, он хочет для человечества только лучшего и желает процветающего будущего для всех.