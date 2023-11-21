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13:11, 21 ноября 2023Путешествия

Более 150 нелегалов задержали в России на пути к финской границе

В Карелии задержали более 150 мигрантов на пути к финской границе

Фото: Александр Кондратюк / РИА Новости

Более 150 мигрантов с просроченными российскими визами задержали в Карелии на пути к финской границе. Об этом РИА Новости сообщила пресс-секретарь главы республики Марина Кабатюк.

По ее словам, более 150 нелегалов задержали за неделю с 15 по 21 ноября, большая часть иностранцев с истекшими визами попалась после 18-го числа.

«Сейчас они находятся в местах принудительного пребывания граждан ОВД Карелии, — заявила Кабатюк. — Их дальнейшую судьбу решит суд». Пресс-секретарь добавила, что нарушителям грозят штрафы и высылка с территории России.

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При этом глава региона Артур Парфенчиков писал в своем Telegram-канале, что в ночь на понедельник из-за скопления беженцев на КПП «Люття» («Вартиус») там организовали пункт обогрева. К вечеру 20 ноября его расформировали, скопления людей на границе не наблюдалось.

«Мигранты, у которых после проверки паспортов выявлены нарушения, задержаны сотрудниками МВД», — уточнил он.

Ранее Эстония вслед за Финляндией заявила о готовности закрыть контрольно-пропускные пункты на границе с Россией из-за наплыва мигрантов. Власти страны обвинили российскую сторону в том, что она позволяет мигрантам из Сомали и Сирии приближаться к эстонской границе, хотя у тех нет разрешения на въезд в Евросоюз.

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      Мария Борисова
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