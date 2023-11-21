Главный тренер сборной Чехии подал в отставку после выхода на Евро-2024

Главный тренер сборной Чехии Шильгавы покинул пост после выхода на Евро-2024

Главный тренер сборной Чехии Ярослав Шильгавы покинул пост после выхода на Евро-2024. Об этом сообщается на сайте команды.

«Несмотря на то что мы счастливы, перед матчем мы решили, что не будем продолжать работать в сборной. Я сообщил об этом президенту Футбольной ассоциации Чехии Петру Фоусеку», — заявил специалист. Шильгавы отметил, что одной из причин, по которой он решил покинуть пост, стало огромное давление.

20 ноября чешские футболисты разгромили сборную Молдавии (3:0). Команда заняла второе место в группе E и квалифицировалась в основной этап чемпионата Европы-2024.

Шильгавы возглавил сборную Чехии в сентябре 2018 года. Под его руководством команда дошла до четвертьфинала Евро-2020 и не смогла отобраться на чемпионат мира-2022.